Стоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки Трампа

Капитализации крупнейших социальных сетей резко сократились, как только аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы. Об этом сообщает inventure.com.ua.

Стоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки Трампа
Фото: centralasia.media

Что происходило

7 января Facebook объявила о бессрочном запрете на публикации действующего президента на своей платформе и в Instagram. Акции соцсети на бирже NASDAQ тут же подешевели на 5,3%. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $ 731,56 млрд.

Акции Twitter, который пошел на аналогичный шаг также 7 января, за это же время потеряли 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до $ 38,3 млрд.

С момента блокировки аккаунтов Дональда Трампа Facebook потеряла $ 41 млрд от своей стоимости, а Twitter — $ 3 млрд.

Что предшествовало

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Twitter были заблокированы на фоне роста политической напряженности в США после штурма здания Конгресса 6 января. По мнению руководства этих соцсетей, публикации действующего президента США нарушали правила платформ, запрещающие призывы к насильственным действиям и восхваление насилия.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.

11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа — его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.

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