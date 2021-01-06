Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи года
В топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирусе.
Общественная организация "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела "Википедии" в 2020 году.
Об этом сообщает MediaSapiens.
Лидерами списка стали статьи "Украина" с более чем 850 тыс. просмотров и "Шевченко Тарас Григорьевич" с более чем 680 тыс. просмотров.
Также в топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирусе. Например, статью "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" посмотрели почти 440 тыс. раз за год.
В 2020 году перечень 25 самых популярных статей таков:
- Украина
- Шевченко Тарас Григорьевич
- YouTube
- Киев
- Коронавирусная болезнь 2019 в Украине
- Леся Украинка
- Вторая мировая война
- Франко Иван Яковлевич
- Пандемия коронавирусной болезни 2019
- Соединенные Штаты Америки
- Первая мировая война
- Вирус
- Список украинских женских имен
- Белки
- Киевская Русь
- Население Украины
- Список украинских мужских имен
- Галицко-Волынское княжество
- Великобритания
- Германия
- Львов
- Богдан Хмельницкий
- Европейский Союз
"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" - темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb". Очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше - впервые за несколько лет они не вошли в топ-50",- прокомментировал администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.
Самым популярным современником стала Лина Костенко - статью о ней просмотрели почти 225 тысяч раз. Также среди современников интересовались украинскими политиками. Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Гео Лерос, Андрей Пальчевский и Денис Шмыгаль вошли в топ-10 самых популярных статей о современниках. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Елизавета II и Илон Маск.
10 самых популярных современников в украинской Википедии:
- Костенко Лина Васильевна (224,202 просмотра)
- Зеленский Владимир Александрович (220,276)
- Елизавета II (207,276)
- Илон Маск (190,327)
- Порошенко Петр Алексеевич (177,101)
- Тина Кароль (170,283)
- Лерос Гео Багратович (166,009)
- Мишина Ксения Александровна (163,982)
- Пальчевский Андрей Иванович (161690)
- Шмыгаль Денис Анатольевич (154,556)
Напомним, в апреле прошлого года Министерство иностранных дел запустило кампанию наполнения Википедии информацией об Украине.
В 2017 году в "Википедии" было написано 750-тысячную статью на украинском языке.