Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи года

В топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирусе.

Общественная организация "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела "Википедии" в 2020 году.

Об этом сообщает MediaSapiens.

Лидерами списка стали статьи "Украина" с более чем 850 тыс. просмотров и "Шевченко Тарас Григорьевич" с более чем 680 тыс. просмотров.

Также в топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирусе. Например, статью "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" посмотрели почти 440 тыс. раз за год.

В 2020 году перечень 25 самых популярных статей таков:

Украина Шевченко Тарас Григорьевич YouTube Киев Коронавирусная болезнь 2019 в Украине Леся Украинка Вторая мировая война Франко Иван Яковлевич Пандемия коронавирусной болезни 2019 Facebook Соединенные Штаты Америки Первая мировая война Вирус Google Список украинских женских имен Белки Киевская Русь Население Украины Список украинских мужских имен Галицко-Волынское княжество Великобритания Германия Львов Богдан Хмельницкий Европейский Союз

"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" - темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb". Очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше - впервые за несколько лет они не вошли в топ-50",- прокомментировал администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.

Самым популярным современником стала Лина Костенко - статью о ней просмотрели почти 225 тысяч раз. Также среди современников интересовались украинскими политиками. Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Гео Лерос, Андрей Пальчевский и Денис Шмыгаль вошли в топ-10 самых популярных статей о современниках. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Елизавета II и Илон Маск.

10 самых популярных современников в украинской Википедии:

Костенко Лина Васильевна (224,202 просмотра) Зеленский Владимир Александрович (220,276) Елизавета II (207,276) Илон Маск (190,327) Порошенко Петр Алексеевич (177,101) Тина Кароль (170,283) Лерос Гео Багратович (166,009) Мишина Ксения Александровна (163,982) Пальчевский Андрей Иванович (161690) Шмыгаль Денис Анатольевич (154,556)

Напомним, в апреле прошлого года Министерство иностранных дел запустило кампанию наполнения Википедии информацией об Украине.

В 2017 году в "Википедии" было написано 750-тысячную статью на украинском языке.