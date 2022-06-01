Киевстар закрывает две популярные услуги

Киевстар объявил о закрытии двух услуг, которые перестали воспользоваться спросом среди абонентов. Среди них – услуга телефонной фиксированной связи "Телефония МЖД" и фиксированный доступ к интернету по технологии ADSL.

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что эти услуги перестают функционировать с 1 июля. До этого времени абоненты могут перейти на альтернативные услуги.

Например, Киевстар предлагает подключить "Домашний Интернет " и тарифы "Все вместе", включающие проводной интернет , мобильную связь и Киевстар ТВ. Стоимость подключения бесплатная, а ежемесячный платеж будет составлять от 200 грн в месяц. За эту сумму абоненты получат безлимитный домашний и мобильный Интернет , безлимит в сети Киевстар и услугу домашнего телевидения.

Также Киевстар со 2 июня закрывает популярную среди украинцев услугу "Смарт Киевстар". Эта услуга была рассчитана на украинцев, которые любят читать. Им предлагался каталог книг, из которых можно было выбрать что-то интересное для себя. Но данная услуга утратила актуальность, ведь в сети можно найти любую книгу на выбор, и для этого не нужно подключать посторонние сервисы и платить за них.

Ранее Киевстар объявил о запуске нового военного тарифа для украинцев, который будет действовать со 2 июня.