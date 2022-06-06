Украинская IT-армия за неделю атаковала 600 ресурсов оккупантов

Украинская IT-армия продолжает противостоять роSSийской агрессии в киберпространстве. С 30 мая по 5 июня были атакованы 600 онлайн-ресурсов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Так, под атакой оказались интернет-провайдеры. РоSSиянам было сложно заплатить на интернет из-за атак на личные кабинеты их провайдеров.