2022-06-06
Украинская IT-армия за неделю атаковала 600 ресурсов оккупантов
Атаке подверглись региональные СМИ и интернет-провайдеры, информирует
Украинская IT-армия противостоит роSSийской агрессии в киберпространстве© unsplash/comparefibre
Украинская IT-армия продолжает противостоять роSSийской агрессии в киберпространстве. С 30 мая по 5 июня были атакованы 600 онлайн-ресурсов,
Так, под атакой оказались интернет-провайдеры. РоSSиянам было сложно заплатить на интернет из-за атак на личные кабинеты их провайдеров.
Фаина Ваулина, ZN.ua