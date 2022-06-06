Украинская IT-армия за неделю атаковала 600 ресурсов оккупантов

Атаке подверглись региональные СМИ и интернет-провайдеры, информирует ZN.ua.

Украинская IT-армия за неделю атаковала 600 ресурсов оккупантов
Украинская IT-армия противостоит роSSийской агрессии в киберпространстве
© unsplash/comparefibre

Украинская IT-армия продолжает противостоять роSSийской агрессии в киберпространстве. С 30 мая по 5 июня были атакованы 600 онлайн-ресурсов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Так, под атакой оказались интернет-провайдеры. РоSSиянам было сложно заплатить на интернет из-за атак на личные кабинеты их провайдеров.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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