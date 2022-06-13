Госучреждения и строительные магазины: IT-армия атаковала 450 ресурсов оккупантов за неделю

Украинская IT-армия продолжает противостоять вторжению оккупантов. Так, с 6 по 12 июня специалисты атаковали более 450 роSSийских онлайн-ресурсов, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Среди ресурсов – сайты государственных учреждений РФ , а также Роспотребнадзора. Из-за DDoS-атаки информация, которая хранится на сайте ведомства страны-агрессора, была недоступна.