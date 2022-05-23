Украинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделю

Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить удары врагу. С 16 по 22 мая было атаковано 400 ресурсов оккупантов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Так, из-за атак были недоступны сайты многих региональных СМИ . Кроме того, у россиян возникли проблемы с продажей и покупкой недвижимости онлайн.