Украинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделю

Среди них новый магазин приложений NashStore.

Украинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделю
Украинские специалисты атаковали 400 ресурсов оккупантов за неделю
© unsplash/comparefibre

Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить удары врагу. С 16 по 22 мая было атаковано 400 ресурсов оккупантов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Так, из-за атак были недоступны сайты многих региональных СМИ. Кроме того, у россиян возникли проблемы с продажей и покупкой недвижимости онлайн.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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