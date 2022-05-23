2022-05-23
Украинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделю
Среди них новый магазин приложений NashStore.
Украинские специалисты атаковали 400 ресурсов оккупантов за неделю© unsplash/comparefibre
Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить удары врагу. С 16 по 22 мая было атаковано 400 ресурсов оккупантов,
Так, из-за атак были недоступны сайты многих региональных СМИ. Кроме того, у россиян возникли проблемы с продажей и покупкой недвижимости онлайн.
Фаина Ваулина, ZN.ua