В апреле украинская «Википедия» установила рекорд по просмотрам

Украинская «Википедия» заявила о том, что в апреле она достигла уровня посещаемости 107 миллионов пользователей. Это новый рекорд апреля, говорится в блоге онлайн-энциклопедии.

Отмечается, что этот результат на 18% выше результата прошлого года. Впервые в апреле украинская «Википедия» достигла показателя в 100 миллионов просмотров два года назад, в первый год эпидемии ковида.