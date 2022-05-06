2022-05-06
В апреле украинская «Википедия» установила рекорд по просмотрам
Посещаемость русскоязычной версии на территории Украины снизилась, информирует
Украинская "Википедия" установила новый рекорд апреля© Вікіпедія
Украинская «Википедия» заявила о том, что в апреле она достигла уровня посещаемости 107 миллионов пользователей. Это новый рекорд апреля, говорится в
Отмечается, что этот результат на 18% выше результата прошлого года. Впервые в апреле украинская «Википедия» достигла показателя в 100 миллионов просмотров два года назад, в первый год эпидемии ковида.
Фаина Ваулина, ZN.ua