Песня Stefania Kalush Orchestra установила рекорд Spotify

Трек Stefaina украинской группы Kalush Orchestra, с которым она победила на «Евровидении-2022», установил новый рекорд сервиса Spotify. Как сообщает «Суспільне», песня стала самым прослушиваемым треком в восточноевропейских и центрально азиатских странах.

«Только что узнал, что мы побили рекорд в СНГ у Spotify. У нас наибольшее количество прослушиваний. Еще ни у кого не было столько, сколько у нас. На втором месте — Элджей, у него тоже было много прослушиваний, но здесь Kalush №1», - рассказал солист группы Олег Псюк.