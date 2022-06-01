Песня Stefania Kalush Orchestra установила рекорд Spotify

Трек стал самым прослушиваемым в восточноевропейских и центрально азиатских странах, информирует ZN.ua.

Песня Stefania Kalush Orchestra установила рекорд Spotify
Stefania установила рекорд Spotify
© EBU / CORINNE CUMMING

Трек Stefaina украинской группы Kalush Orchestra, с которым она победила на «Евровидении-2022», установил новый рекорд сервиса Spotify. Как сообщает «Суспільне», песня стала самым прослушиваемым треком в восточноевропейских и центрально азиатских странах.

«Только что узнал, что мы побили рекорд в СНГ у Spotify. У нас наибольшее количество прослушиваний. Еще ни у кого не было столько, сколько у нас. На втором месте — Элджей, у него тоже было много прослушиваний, но здесь Kalush №1», - рассказал солист группы Олег Псюк.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты БеларусиХакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты Беларуси
В Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусствеВ Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусстве
В США призывают не отключать РоSSию от интернетаВ США призывают не отключать РоSSию от интернета
Ученым удалось передать информацию по квантовой сетиУченым удалось передать информацию по квантовой сети
Google отключает часть серверов в РоSSии – росСМИGoogle отключает часть серверов в РоSSии – росСМИ
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю украинская IT-армия атаковала рекордное количество ресурсов оккупантовЗа неделю украинская IT-армия атаковала рекордное количество ресурсов оккупантов
В апреле украинская «Википедия» установила рекорд по просмотрамВ апреле украинская «Википедия» установила рекорд по просмотрам
Spotify официально уйдет из РоSSии 11 апреляSpotify официально уйдет из РоSSии 11 апреля
"Правила, которыми руководствуются все наши креаторы": Spotify обновила свою ковид-политику после бойкота музыкантов"Правила, которыми руководствуются все наши креаторы": Spotify обновила свою ковид-политику после бойкота музыкантов
Детская песенка об акулах набрала рекордные 10 миллиардов просмотров на YouTubeДетская песенка об акулах набрала рекордные 10 миллиардов просмотров на YouTube
Акции Spotify, Netflix и других подорожали после того, как Apple разрешила оплачивать подписки без комиссии App StoreАкции Spotify, Netflix и других подорожали после того, как Apple разрешила оплачивать подписки без комиссии App Store
Анджелина Джоли побила рекорд по количеству набранных подписчиковАнджелина Джоли побила рекорд по количеству набранных подписчиков
Amazon выписали рекордный штраф за неправильную обработку персональных данных в ЕвропеAmazon выписали рекордный штраф за неправильную обработку персональных данных в Европе
Spotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыкиSpotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыки
Ethereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысячEthereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости