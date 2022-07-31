В окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язок

В тимчасово окупованому Енергодарі після вчорашніх нічних вибухів росіяни залишили місцевих мешканців без інтернету та мобільного зв'язку – повідомляють у місцевих пабліках.

«В Енергодарі у місцевих мешканців зник інтернет та мобільний зв'язок. Частково працює один із українських операторів у сьомому мікрорайоні на верхніх поверхах», - зазначають у місцевому Telegram-каналі Принтер Форт.

Також зазначається про те що росіяни перенесли комендантську годину.