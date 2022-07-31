В окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язок

Загарбники перенесли комендантську годину з 22:00 на 20:00

В окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язок
В Енергодарі пропав зв'язок
© Getty Images

В тимчасово окупованому Енергодарі після вчорашніх нічних вибухів росіяни залишили місцевих мешканців без інтернету та мобільного зв'язку – повідомляють у місцевих пабліках.

«В Енергодарі у місцевих мешканців зник інтернет та мобільний зв'язок. Частково працює один із українських операторів у сьомому мікрорайоні на верхніх поверхах», - зазначають у місцевому Telegram-каналі Принтер Форт.

Також зазначається про те що росіяни перенесли комендантську годину.

«Російські окупанти, можливо, готують провокацію проти мирного населення. «Влада» перенесла комендантську годину з 22:00 на 20:00 та попереджають про нібито «загрозу обстрілу» міста з боку Нікополя», - пишуть місцеві жителі.


Артем Руденко, ZN.ua





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