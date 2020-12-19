Антимонопольный иск против Google американский суд рассмотрит осенью 2023 года

Судья Амит Мехта (Amit Mehta) заявил во время заседания в пятницу, что антимонопольный иск Министерства юстиции (DOJ) США против компании Google, вероятнее всего, будет направлен в суд только в конце 2023 года. Обе стороны обозначенные временные рамки устроили, и судья назначил 12 сентября 2023 года ориентировочной датой начала судебного разбирательства.

Антимонопольный иск против Google американский суд рассмотрит осенью 2023 года

Изображение: Ben Gabbe / Getty Images

Установленный график показывает, что Google ещё долго предстоит бороться с давлением американского правительства, которое обусловлено антимонопольными расследованиями. На данный момент два иска против Google подали прокуроры штатов, а ещё одно расследование ведётся Министерством юстиции. Не исключено, что в дальнейшем некоторые из этих исков будут объединены и их рассмотрят в рамках одного судебного процесса.

Назначенная судьёй дата говорит о том, что проверки деятельности Google будут оставаться в центре внимания общественности в течение нескольких лет. В краткосрочной перспективе такое положение дел выгодно инвестором, поскольку длительное расследование означает, что структурные изменения, которые могли бы навредить стоимости компании, в ближайшее время не произойдут. Это также означает, что дальнейшая деятельность Google, которая будет находиться под пристальным вниманием властей, может стать более осторожной в плане расширения бизнеса в новых направлениях и совершения крупных покупок.

Ранее судья Мехта говорил о желании ускорить рассмотрение антимонопольного иска DOJ к Google. Однако предлагаемые сторонами разбирательства временные рамки дают понять, что даже относительно быстрый процесс займёт годы. Представитель DOJ заявил, что сам судебный процесс может продлиться от 10 до 12 недель, тогда как в Google считают, что разбирательство завершится значительно быстрее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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