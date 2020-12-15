YouTube и сервисы Google возобновили работу после сбоя

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой, который длился почти час. По данным Downdetector, проблемы наблюдались у жителей стран Европы, РФ , Японии, в Гонконге и некоторых городах США . На проблемы сервисов пожаловались десятки тысяч человек.

Фото: rbc.ua

Пользователи писали, что лежит Youtube, Gmail , Google Docs и еще сотни сервисов компании. За час сбой был устранен, все сервисы вернулись к работе.

Версии СМИ

СМИ предположили, что сервис могли сломать из-за сервера обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear.

Напомним