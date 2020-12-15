2020-12-15
YouTube и сервисы Google возобновили работу после сбоя
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой, который длился почти час. По данным Downdetector, проблемы наблюдались у жителей стран Европы, РФ, Японии, в Гонконге и некоторых городах США. На проблемы сервисов пожаловались десятки тысяч человек.
Фото: rbc.ua
Пользователи писали, что лежит Youtube, Gmail, Google Docs и еще сотни сервисов компании. За час сбой был устранен, все сервисы вернулись к работе.
Версии СМИ
СМИ предположили, что сервис могли сломать из-за сервера обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear.
Напомним
- 10 декабря в популярном мессенджере Facebook Messenger состоялся масштабный сбой. В некоторых странах пользователи также жаловались и на проблемы с Instagram.
- Пользователи говорили, что Messenger «лег» в Дании, Бельгии, Франции, Венгрии, Польши, США, Бангладеш и других странах. Проблемы наблюдались и у пользователей в Украине.
- 52% пользователей указали, что проблемы касаются отправки и получения сообщений, 31% - не могут подключиться к серверу, а 13% - даже зайти в приложение.