December Core Update 2020 - Google обновляет алгоритмы поисковой системы

В Google предупредили о новом глобальном обновлении алгоритмов поисковой системы. December Core Update 2020 начался в четверг, 3 декабря 2020 года, об этом сообщил сотрудник компании Денни Салливан в сообществе вебмастеров google.

December Core Update 2020 в Google: в компании объявили о начале декабрьского обновления ядра

Обновления алгоритмов поисковой системы оказывает влияние на абсолютно все сайты в Сети, в том числе и СМИ. Последний апдейт, осуществленный Google в мае текущего года (May Core Update 2020), обрушил популярность многих интернет-порталов. Как отразится на ранжировании поисковых запросов обновление December Core Update 2020, пока неизвестно.

Google обновляет алгоритмы, чтобы улучшить работу поисковой системы. Цель компании – предоставление пользователям максимально релевантного и качественного контента, который будет в точности соответствовать вводимым запросам.

December Core Update 2020 в Google: в компании объявили о начале декабрьского обновления ядра

Подобные апдейты поисковой системы Google проводят три-четыре раза в год, а кроме этого, практически ежедневно специалисты компании незаметно для пользователей делают мелкие обновления, для улучшения работы поисковика.


Шевченко Лилия, Тудей

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