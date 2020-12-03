December Core Update 2020 - Google обновляет алгоритмы поисковой системы
В Google предупредили о новом глобальном обновлении алгоритмов поисковой системы. December Core Update 2020 начался в четверг, 3 декабря 2020 года, об этом сообщил сотрудник компании Денни Салливан в
Обновления алгоритмов поисковой системы оказывает влияние на абсолютно все сайты в Сети, в том числе и СМИ. Последний апдейт, осуществленный Google в мае текущего года (May Core Update 2020), обрушил популярность многих интернет-порталов. Как отразится на ранжировании поисковых запросов обновление December Core Update 2020, пока неизвестно.
Google обновляет алгоритмы, чтобы улучшить работу поисковой системы. Цель компании – предоставление пользователям максимально релевантного и качественного контента, который будет в точности соответствовать вводимым запросам.
Подобные апдейты поисковой системы Google проводят три-четыре раза в год, а кроме этого, практически ежедневно специалисты компании незаметно для пользователей делают мелкие обновления, для улучшения работы поисковика.