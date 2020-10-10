Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, как "слишком сексуальную"

Курьез с рекламой канадской компании Gaze Seed Company случился в социальной сети Facebook. Оттуда удалили рекламу... обыкновенного лука сорта уолла-уолла, сообщает ресурс cbc.ca.

Компания хотела продать свой товар и разместила рекламу с ним на различных платформах, в том числе и в Facebook. Однако автоматический алгоритм сети, который выполняет роль своеобразной полиции нравов, неожиданно удалил эту рекламу. Компьютерная программа решила, что снимки лука очень напоминают изображение обнаженной женской груди или округлых ягодиц.

В Facebook уже признали, что допустили ошибку и извинились перед рекламодателем.

"Мы используем автоматические технологии, чтобы в наших приложениях не было обнаженности. Но иногда она не может отличить лук Уолла Уолла от ... Ну, вы понимаете. Мы возобновили работу рекламы и извините за проблемы, которые могли принести этим компании", - написала Мэг Синклер , глава отдела коммуникаций Facebook в Канаде.

Итак, у этой программы, как выяснилось, изрядное воображение и фантазия. И это же еще лук никто не "раздевал" перед камерой. А то вообще несчастная программа могла дать масштабный сбой от такого безобразия.