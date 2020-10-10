Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, как "слишком сексуальную"

Курьез с рекламой канадской компании Gaze Seed Company случился в социальной сети Facebook. Оттуда удалили рекламу... обыкновенного лука сорта уолла-уолла, сообщает ресурс cbc.ca.

Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, потому что она “слишком сексуальная“

Компания хотела продать свой товар и разместила рекламу с ним на различных платформах, в том числе и в Facebook. Однако автоматический алгоритм сети, который выполняет роль своеобразной полиции нравов, неожиданно удалил эту рекламу. Компьютерная программа решила, что снимки лука очень напоминают изображение обнаженной женской груди или округлых ягодиц.

Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, потому что она “слишком сексуальная“

В Facebook уже признали, что допустили ошибку и извинились перед рекламодателем.

"Мы используем автоматические технологии, чтобы в наших приложениях не было обнаженности. Но иногда она не может отличить лук Уолла Уолла от ... Ну, вы понимаете. Мы возобновили работу рекламы и извините за проблемы, которые могли принести этим компании", - написала Мэг Синклер , глава отдела коммуникаций Facebook в Канаде.

Итак, у этой программы, как выяснилось, изрядное воображение и фантазия. И это же еще лук никто не "раздевал" перед камерой. А то вообще несчастная программа могла дать масштабный сбой от такого безобразия.


Марченко Любов, Тудей

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