РоSSийский сайт, который выдавал себя за независимое новостное агентство, накануне выборов президента США публиковал новости и аналитику, нацеленные на пользователей социальных сетей с правыми взглядами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием ФБР по делу о ресурсе.

Сайт называется Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), или "Отдел новостей для граждан Америки и Европы». Ресурс работал с июня 2020 года. Как утверждает Reuters, NAEBC связан с петербургским "Агентством интернет-исследований", которое, в свою очередь, связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

В сентябре 2020 года Facebook и Twitter обнаружили другое фейковое СМИ - Peace Data, название которого было образовано по схожему омонимическому принципу.

Эксперты из компании Graphika проанализировали данные по сайту NAEBC и ресурсу Peace Data и пришли к выводу, что оба ресурса играли активную роль в распространении фейков к выборам 2016 года.

NAEBC позиционировал себя как "свободное и независимое" СМИ , базирующееся в Венгрии, и заявлял, что его миссия - "продвигать консервативные и правые голоса". Его главная страница содержала предупреждение для читателей: "Не дайте себя обмануть".

Сам сайт в основном был посвящен политике и текущим событиям США . Он перепечатывал статьи консервативных СМИ и платил реальным американцам за то, чтобы они писали на политически чувствительные темы. Эти материалы затем продвигали в социальных сетях (в том числе в Gab, Parler, Twitter и LinkedIn), которым отдавали предпочтение правые пользователи, в сети аккаунтов, чьи пользователи выдавали себя за редакторов и журналистов. Некоторые из них использовали компьютерные фотографии несуществующих людей.

Темы, которые освещаются NAEBC, варьировались от нападок на кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена к критике движения Black Lives Matter и похвалы в адрес Кайла Риттенхауза, который несколько раз выстрелил в участников погромов в Висконсине.

РоSSийские власти неоднократно отрицали любое вмешательство в выборы в США . Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает ни о NAEBC, ни о фейковом левом новостном сайте Peace Data. В ФБР от комментариев отказались.

После того, как журналисты Reuters связались с NAEBC для получения комментариев, учетные записи в социальных сетях, зарегистрированные на имя редактора Нора Берка и других сотрудников NAEBC, были удалены, также как и некоторые из предыдущих сообщений в соцсетях.

Журналисты Reuters обнаружили трех авторов, проживающих в США , которые написали статьи для NAEBC. Двое из них ранее писали для ряда правых СМИ , а третий был журналистом-любителем. Один из авторов, который попросил не называть его имени, сказал, что они работали на NAEBC в течение последнего месяца, не зная о поддержке со стороны РоSSии. Так же как и авторам Peace Data, на нем платили от 50 до 75 долларов за статью, и деньги присылали немедленно через онлайн-перевод.

Сотрудники NAEBC давали авторам подробные инструкции для полов. Например, один из авторов получил предложение рассказать, "как американские граждане должны защищать себя без полиции", и особенно вспомнил увеличение закупок оружия.

Напомним, что в июле этого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволяли Евгению Пригожину, который входит в окружение президента РоSSии Владимира Путина, избегать американских санкций. В сентябре эти санкции были расширены.

Евгений Пригожин, которого СМИ ранее называли личным поваром Владимира Путина, занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. По данным СМИ , он может быть причастен к тестированию боевых ядов.

По данным Bloomberg, Евгений Пригожин с помощью своих наемников предлагал услуги безопасности и организации предвыборных кампаний в 10 странах Африки: Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.