Facebook планирует перевести 50% работников на «дистанционку» до 2030 года
О реальности планов популярной соцсети гласит объявление Facebook о новой вакансии — директора по удаленной работе. Объявление размещено на сайте соцсети.
Стратегия компании
В Facebook подчеркнули, что придерживаются вдумчивого и взвешенного подхода к будущим рабочим процессам. Поэтому рассматривают режим удаленной работы как одну из долгосрочных стратегий компаний и ищут человека, который возглавит это направление.
«Мы собираемся стать перспективной компанией в области удаленной работы. У нас будет продуманный и ответственный план, как это сделать», — заявил Марк Цукерберг.
Кого ищут
Потенциальный кандидат должен разрабатывать и реализовывать стратегию перевода сотрудников на «дистанционку». Поэтому от нового работника ожидают, что он будет стратегическим мыслителем, который сможет организовать виртуальные команды
«Наш идеальный кандидат — это человек, который будет развиваться сам и развивать нашу стратегию перехода на „дистанционку“. Проницательный энтузиаст, который умеет совершенствовать процессы и управлять изменениями», — отмечают в Facebook.
Будущий сотрудник должен иметь как минимум 15-летний опыт в HR-сфере. При этом кандидат может не иметь профильного образования.
Перспективы «дистанционки»
- К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными работниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было менее 30%.
- В 2018 году в США экономия среди компаний на работниках, работавших удаленно, составляла, по оценкам экспертов, $5 млрд.
- HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их счастливыми, а 77% работников отдаленно работают продуктивнее.
- Согласно данным опроса OLX, 58% работников не против продолжать работу удаленно. У более половины респондентов во время карантина заработная плата не изменилась.
- Исследование Harward Business Review свидетельствуют, что «дистанционка» делает работников интеллектуального труда более продуктивными. Работая из дома, сотрудники начинают считать свою деятельность ценной.