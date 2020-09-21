Facebook планирует перевести 50% работников на «дистанционку» до 2030 года

О реальности планов популярной соцсети гласит объявление Facebook о новой вакансии — директора по удаленной работе. Объявление размещено на сайте соцсети.

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Стратегия компании

В Facebook подчеркнули, что придерживаются вдумчивого и взвешенного подхода к будущим рабочим процессам. Поэтому рассматривают режим удаленной работы как одну из долгосрочных стратегий компаний и ищут человека, который возглавит это направление.

«Мы собираемся стать перспективной компанией в области удаленной работы. У нас будет продуманный и ответственный план, как это сделать», — заявил Марк Цукерберг.

Кого ищут

Потенциальный кандидат должен разрабатывать и реализовывать стратегию перевода сотрудников на «дистанционку». Поэтому от нового работника ожидают, что он будет стратегическим мыслителем, который сможет организовать виртуальные команды

«Наш идеальный кандидат — это человек, который будет развиваться сам и развивать нашу стратегию перехода на „дистанционку“. Проницательный энтузиаст, который умеет совершенствовать процессы и управлять изменениями», — отмечают в Facebook.

Будущий сотрудник должен иметь как минимум 15-летний опыт в HR-сфере. При этом кандидат может не иметь профильного образования.

Перспективы «дистанционки»

К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными работниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было менее 30%.

В 2018 году в США экономия среди компаний на работниках, работавших удаленно, составляла, по оценкам экспертов, $5 млрд.