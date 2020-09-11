Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США

Twitter будет выявлять и удалять ложные сообщения.

Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США
Фото: autocentre.ua

Компании Google и Twitter намерены еще сильнее блокировать дезинформацию накануне президентских выборов в США.

Об этом сообщает ВВС.

Компании ожидают поток ложных заявлений и обманчивых сообщений о голосовании в ноябре.

В Twitter заявили, что планируют более агрессивно выявлять и удалять манипулятивные твиты, связанные с выборами.

Поисковая система Google заявила, что будет отслеживать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения в заблуждение избирателей, особенно в отношении отчетов с утверждениями о досрочной победе.

Эксперты в США обеспокоены, что широкое использование почтовых бюллетеней на выборах в США из-за пандемии коронавируса может вызвать значительные задержки с подсчетом результатов. А это может позволить дезинформации получить популярность.

Напомним, в начале сентября Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей". Учетные записи связывают с организацией, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новая покупка. Баффет вложится в стартап SnowflakeНовая покупка. Баффет вложится в стартап Snowflake
Сторис из Instagram можно будет смотреть в приложении FacebookСторис из Instagram можно будет смотреть в приложении Facebook
Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в СШАGoogle и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
Очень грустный твит стал самым популярным в истории TwitterОчень грустный твит стал самым популярным в истории Twitter
Apple сделает свой Google, только без рекламы и приватныйApple сделает свой Google, только без рекламы и приватный
Google выпустила крупное обновление для своего картографического сервисаGoogle выпустила крупное обновление для своего картографического сервиса
ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и TwitterПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter
Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTokСлухи: Twitter хочет объединиться с TikTok
Пользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данныхПользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данных
Сила монополии: Google удалит всю лицензионную датскую музыку с YouTubeСила монополии: Google удалит всю лицензионную датскую музыку с YouTube
Задержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 летЗадержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 лет
Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулосьОтчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось
Последние новости
Подгружаем последние новости