Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США
Twitter будет выявлять и удалять ложные сообщения.
Компании Google и Twitter намерены еще сильнее блокировать дезинформацию накануне президентских выборов в США.
Об этом сообщает ВВС.
Компании ожидают поток ложных заявлений и обманчивых сообщений о голосовании в ноябре.
В Twitter заявили, что планируют более агрессивно выявлять и удалять манипулятивные твиты, связанные с выборами.
Поисковая система Google заявила, что будет отслеживать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения в заблуждение избирателей, особенно в отношении отчетов с утверждениями о досрочной победе.
Эксперты в США обеспокоены, что широкое использование почтовых бюллетеней на выборах в США из-за пандемии коронавируса может вызвать значительные задержки с подсчетом результатов. А это может позволить дезинформации получить популярность.
Напомним, в начале сентября Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей". Учетные записи связывают с организацией, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США.