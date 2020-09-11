Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США

Twitter будет выявлять и удалять ложные сообщения.

Компании Google и Twitter намерены еще сильнее блокировать дезинформацию накануне президентских выборов в США .

Об этом сообщает ВВС.

Компании ожидают поток ложных заявлений и обманчивых сообщений о голосовании в ноябре.

В Twitter заявили, что планируют более агрессивно выявлять и удалять манипулятивные твиты, связанные с выборами.

Поисковая система Google заявила, что будет отслеживать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения в заблуждение избирателей, особенно в отношении отчетов с утверждениями о досрочной победе.

Эксперты в США обеспокоены, что широкое использование почтовых бюллетеней на выборах в США из-за пандемии коронавируса может вызвать значительные задержки с подсчетом результатов. А это может позволить дезинформации получить популярность.