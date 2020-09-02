Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
Учетные записи связывают с организацией, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США.
Facebook и Twitter заявили о ликвидации сети учетных записей и страниц, которые были частью роSSийской операции влияния на выборы в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает ВВС.
В Facebook заявили об интернет-кампании, связанной с РоSSийским агентством интернет-исследований (IRA). Эта организация, приближенная к роSSийскому правительству, обвиняется во вмешательстве в выборы 2016 года в США.
Twitter также заблокировал пять учетных записей той же сети.
Операция была сосредоточена вокруг ресурса PeaceData, который является некоммерческим вебсайтом новостей на английском и арабском языках.
Как в Facebook, так и в Twitter заявили, что интернет-кампания достигла очень ограниченного успеха.
Напомним, в феврале 2019 года в день выборов в Конгресс Пентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета.
Ранее СБУ сообщила об активизации роSSийской "фабрики троллей" перед украинскими выборами.