Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"

Учетные записи связывают с организацией, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

Facebook и Twitter заявили о ликвидации сети учетных записей и страниц, которые были частью роSSийской операции влияния на выборы в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает ВВС.

В Facebook заявили об интернет-кампании, связанной с РоSSийским агентством интернет-исследований (IRA). Эта организация, приближенная к роSSийскому правительству, обвиняется во вмешательстве в выборы 2016 года в США .

Twitter также заблокировал пять учетных записей той же сети.

Операция была сосредоточена вокруг ресурса PeaceData, который является некоммерческим вебсайтом новостей на английском и арабском языках.

Как в Facebook, так и в Twitter заявили, что интернет-кампания достигла очень ограниченного успеха.

Напомним, в феврале 2019 года в день выборов в Конгресс Пентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета.