Facebook купила долю индийского оператора связи Reliance Jio

Facebook купила долю индийского оператора связи Reliance Jio

Компания Facebook инвестировала $5,7 млрд в покупку 9,99 % акций крупнейшего в Индии оператора связи Reliance Jio, который обслуживает более 380 млн абонентов. После завершения этой сделки Facebook стала крупнейшим миноритарным акционером Reliance Jio, дочернего предприятия индийского промышленного холдинга Reliance Industries.

«Мы объявляем о вложении $5,7 млрд в Jio Platforms Limited, которая является частью Reliance Industries Limited, что делает Facebook крупнейшим миноритарным акционером. Менее чем за четыре года компания Jio обеспечила доступ в сеть Интернет для более чем 388 млн человек, что способствовало созданию новых инновационных предприятий и объединению людей новыми способами», — говорится в заявлении Facebook, опубликованном на официальном сайте.

Также было объявлено, что одно из направлений сотрудничества Facebook с Reliance Jio будет связано с электронной коммерцией. Планируется интеграция сервиса JioMart, ориентированного на малый бизнес, с самым популярным в стране мессенджером WhatsApp, принадлежащим Facebook. За счёт этого пользователи смогут взаимодействовать с предприятиями и совершать покупки внутри единого мобильного приложения.

«Индия для нас особенная страна. На протяжении многих лет Facebook инвестировала в Индию, чтобы объединять людей и помогать бизнесу расти и развиваться. WhatsApp настолько укоренился в жизни местных жителей, что стал широко используемым глаголом во многих индийских диалектах. Facebook объединяет людей, а также является одним из главных факторов роста малого бизнеса в стране», — говорится в заявлении Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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