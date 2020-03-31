Facebook анонсировал новые функции для прямых трансляций

В связи с увеличением интереса к прямым трансляциям в условиях пандемии COVID-19 Facebook сместил фокус разработчиков на это направление, которое теперь является приоритетным для компании.

По словам главы приложения Facebook Фиджи Сумо (Fidji Simo), по Facebook Live сейчас наблюдается взрывной рост. Об этом он рассказал в разговоре с Bloomberg.

«Это действительно уникальный момент. [Facebook пришлось] очень быстро адаптироваться и изменить свою дорожную карту», — отметил Сумо.

С января количество зрителей прямых трансляций на Facebook в США увеличилось на 50%.

Соцсеть ответила на этот рост ускорением разработки новых функций для Facebook Live.

В ближайшие недели компания планирует добавить следующие функции:

Возможность просмотра видео Facebook Live без аккаунта в соцсети;

Автоматические субтитры;

Бесплатные телефонные номера для трансляций, связанных с благотворительностью.

Помимо этого, Facebook также запускает совершенно новый интерфейс для управления прямыми трансляциями – Live Producer.

Facebook Live Producer

Новый инструмент Live Producer даёт администраторам страниц лучший контроль над прямыми трансляциями.

Инструмент разработан для тех страниц, которые создают live-видео с помощью специального оборудования и ПО .

В новом UI администраторы смогут планировать публикации и настраивать трансляции, добавлять опросы и т.д.

В правом нижнем углу интерфейса будет отображаться превью эфира.

Facebook приостановил работу над другими проектами

Пока разработчики трудятся над новыми функциями для Facebook Live, компания приостановила работу над другими продуктами. В частности, над теми, которые побуждают людей собираться вместе. Так, Facebook стал реже напоминать пользователям о предстоящих мероприятиях.

Торговая площадка Facebook Marketplace теперь также является менее важным направлением, поскольку сейчас не лучшее время для личных встреч с целью продажи товаров.

Некоторые из тех сотрудников Facebook, которые работали над этими проектами, теперь ищут пути помощи малому и среднему бизнесу в это неопределённое время.

Facebook Live имеет наивысший приоритет

Для Facebook это направление сейчас даже более важно, чем собственный доход. При этом компания пока не работает над монетизацией этого функционала. По крайней мере, сейчас.