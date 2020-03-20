Facebook запретил рекламу большего числа товаров в ответ на вспышку COVID-19

Facebook решил запретить рекламу большего числа товаров в связи со вспышкой COVID-19.

Теперь, помимо медицинских масок, в соцсети нельзя рекламировать следующие товары:

  • Санитайзеры для рук
  • Дезинфицирующие салфетки
  • Тестовые наборы для проверки на COVID-19

In addition to masks, we're now also banning hand sanitizer, surface disinfecting wipes and COVID-19 test kits in ads and commerce listings. This is another step to help protect against inflated prices and predatory behavior we’re seeing (1/2)

— Rob Leathern (@robleathern) March 19, 2020

Кроме того, если соцсеть выявить злоупотребления, связанные с этими товарами в органических постах, то этот контент тоже будет удалён.

Facebook также предупредил, что в связи с удалённой работой персонала и сокращением количества сотрудников компания будет больше полагаться на автоматические инструменты. Для рекламодателей это означает:

  • Задержки в проверке объявлений и коммерческих страниц
  • Увеличение количества некорректно отклонённых объявлений
  • Задержки в решении спорных вопросов
  • Более ограниченная доступность in-stream рекламы в Facebook и более медленная доставка объявлений

В настоящее время рекламодателям рекомендуется расширить доставку существующих объявлений, а не создавать новые.

Монетизация контента

Создатели контента и издатели могут наблюдать перебои в монетизации «мгновенных статей», а также видео с in-stream рекламой.

«Поскольку наши возможности по проверке нового контента теперь ограничены, мы не сможем одобрять весь контент для монетизации», — говорится в сообщении компании.

Напомним, что в Google также запрещена реклама медицинских масок.

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