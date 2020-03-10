Facebook работает над кросс-постингом «историй» в Instagram

Facebook тестирует новую функцию, которая даст пользователям возможность публиковать «истории» из соцсети в Instagram.

Более ранний инструмент, запущенный в 2017 году, позволял публиковать Stories только из Instagram в Facebook.

Первой новую функцию обнаружила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

В комментарии TechCrunch представитель Facebook заявил, что компания тестирует эту функцию, «чтобы пользователям было проще делиться моментами своей жизни с теми людьми, о которых они заботятся».

В ближайшее время Facebook продолжит экспериментировать с упрощением и улучшением работы «историй» в своих приложениях.

Когда новая функция станет доступна в более широком масштабе, в Facebook не уточнили.