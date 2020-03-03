Руководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавируса

Для подразделений в Южной Корее, Гонконге и Японии эта рекомендация обязательна.

Руководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавируса

Руководство компании Twitter попросило своих сотрудников не приходить в офисы и работать из дома, так как это поможет сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"Мы настоятельно призываем всех сотрудников в разных странах мира работать дома, если есть такая возможность", - заявила глава отдела HR Дженнифер Кристи.

Она добавила, что цель компании заключается в снижении риска распространения коронавируса, в частности, среди сотрудников. При этом, по ее словам, для сотрудников подразделений в Южной Корее, Гонконге и Японии эта рекомендация носит обязательный характер.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в мире уже превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,6 тыс.

Больше всего больных - 4,8 тыс. - в Южной Корее, 2 тыс. - в Италии, 1,5 тыс. - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни - у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем.

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