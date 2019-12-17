2019-12-17
Instagram расширил фактчекинг на весь мир
Instagram
На материалы, признанные фейковыми, будет добавляться соответствующий оверлей с более подробной информацией о том, почему публикация содержит такую метку.
Кроме того, Instagram будет убирать тех пользователей, которые публикуют такие материалы, из раздела «Поиск и интересное» и страниц хештегов.
В рамках программы Facebook и Instagram также будут помечать недостоверные материалы друг друга, если пользователи будут делиться ими в своих хрониках.
Подробнее о борьбе с ложной информацией в Instagram