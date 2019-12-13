FTC может запретить Facebook объединение мессенджеров

Федеральная торговая комиссия США (FTC) может заставить Facebook отказаться от его планов по объединению принадлежащих компании сервисов по обмену сообщениями – Instagram, WhatsApp и Messenger. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в последние месяцы чиновники стали опасаться, что любые шаги по дальнейшему объединению продуктов Facebook могут затруднить разделение компании, когда возникнет такая необходимость.

Источники WSJ рассказали, что любое действие FTC будет направлено на блокировку интеграции в связи с опасениями по поводу усиления монополии. Чтобы добиться судебного запрета, комиссии нужно минимум три голоса из пяти в поддержку такого решения.

В ближайшее время ведомство планирует начать предварительное расследование, чтобы выяснить, как взаимодействуют между собой продукты Facebook.

О том, что Facebook намерен объединить техническую инфраструктуру Messenger, Instagram и WhatsApp, стало известно в январе. Эту задачу компания планировала завершить до 2020 года.

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