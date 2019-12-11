Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США

Facebook Inc. и Alphabet Inc. в течение многих лет считались одними из самых желаемых компаний для работы. Однако в этом году их позиции пошатнулись.

Так, в 2019 году обе компании выпали из списка топ-10 «лучших мест для работы» в США по версии карьерного портала Glassdoor.

В этом году список возглавила софтверная компания HubSpot.

Facebook, который за последние десять лет трижды занимал первое место в этом рейтинге, на этот раз находится лишь на 23-й строчке. Это самая низкая позиция компании с того момента, как в 2011 году она возглавила рейтинг. В прошлом году Facebook занимал 7-е место.

Компания Google, которую признали «лучшим местом для работы» в 2015 году и которая входила в топ-10 в течение последних 8 лет, опустилась на 11-ю позицию.

Ещё один технологический гигант, Apple, ранее входивший в топ-25, теперь опустился на 84-е место.

Amazon, который никогда не славился положительной корпоративной культурой, не может войти в этот список уже 12 лет подряд.

Топ-10 лучших мест в США в 2019 году выглядит так:

  1. HubSpot
  2. Bain & Co.
  3. DocuSign
  4. In-N-Out Burger
  5. Sammons Financial Group
  6. Lawrence Livermore National Laboratory
  7. Intuitive Surgical
  8. Ultimate Software
  9. VIPKid
  10.  Southwest Airlines

Рейтинг Glassdoor основан на опросах сотрудников, затрагивающих такие вопросы, как компенсации, льготы, культура и высшее руководство.



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