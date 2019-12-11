Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США
Facebook Inc. и Alphabet Inc. в течение многих лет считались одними из самых желаемых компаний для работы. Однако в этом году их позиции пошатнулись.
Так, в 2019 году обе компании выпали из списка топ-10 «лучших мест для работы» в США по версии карьерного портала Glassdoor.
В этом году список возглавила софтверная компания HubSpot.
Facebook, который за последние десять лет трижды занимал первое место в этом рейтинге, на этот раз находится лишь на 23-й строчке. Это самая низкая позиция компании с того момента, как в 2011 году она возглавила рейтинг. В прошлом году Facebook занимал 7-е место.
Компания Google, которую признали «лучшим местом для работы» в 2015 году и которая входила в топ-10 в течение последних 8 лет, опустилась на 11-ю позицию.
Ещё один технологический гигант, Apple, ранее входивший в топ-25, теперь опустился на 84-е место.
Amazon, который никогда не славился положительной корпоративной культурой, не может войти в этот список уже 12 лет подряд.
Топ-10 лучших мест в США в 2019 году выглядит так:
- HubSpot
- Bain & Co.
- DocuSign
- In-N-Out Burger
- Sammons Financial Group
- Lawrence Livermore National Laboratory
- Intuitive Surgical
- Ultimate Software
- VIPKid
- Southwest Airlines
Рейтинг Glassdoor основан на опросах сотрудников, затрагивающих такие вопросы, как компенсации, льготы, культура и высшее руководство.