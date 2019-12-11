Google и Facebook выпали из списка лучших мест для работы в США

Facebook Inc. и Alphabet Inc. в течение многих лет считались одними из самых желаемых компаний для работы. Однако в этом году их позиции пошатнулись.

Так, в 2019 году обе компании выпали из списка топ-10 «лучших мест для работы» в США по версии карьерного портала Glassdoor.

В этом году список возглавила софтверная компания HubSpot.

Facebook, который за последние десять лет трижды занимал первое место в этом рейтинге, на этот раз находится лишь на 23-й строчке. Это самая низкая позиция компании с того момента, как в 2011 году она возглавила рейтинг. В прошлом году Facebook занимал 7-е место.

Компания Google , которую признали «лучшим местом для работы» в 2015 году и которая входила в топ-10 в течение последних 8 лет, опустилась на 11-ю позицию.

Ещё один технологический гигант, Apple , ранее входивший в топ-25, теперь опустился на 84-е место.

Amazon, который никогда не славился положительной корпоративной культурой, не может войти в этот список уже 12 лет подряд.

Топ-10 лучших мест в США в 2019 году выглядит так:

HubSpot Bain & Co. DocuSign In-N-Out Burger Sammons Financial Group Lawrence Livermore National Laboratory Intuitive Surgical Ultimate Software VIPKid Southwest Airlines

Рейтинг Glassdoor основан на опросах сотрудников, затрагивающих такие вопросы, как компенсации, льготы, культура и высшее руководство.