Facebook считает, что отказ от лайков может увеличить количество постов

Внутри команд по развитию и исследованиям Facebook есть гипотеза о том, что отказ от лайков может побудить пользователей публиковать более оригинальный контент в Instagram. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на трёх бывших сотрудников компании.

Согласно данной теории, если под постами не будут отображаться лайки, пользователи будут ощущать меньшее давление и смогут выкладывать те видео и фото, которые обычно не получают большого количества реакций. В результате они могут начать публиковать контент чаще, увеличивая общий объём постов в соцсети.

Напомним, что функция, скрывающая лайки в Instagram, уже тестируется по всему миру. В Facebook также проводится подобный тест, но пока только в Австралии.

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