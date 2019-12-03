Facebook позволит копировать фотографии из соцсети в Google Photos

Facebook тестирует новый инструмент, который позволит пользователям копировать фотографии из соцсети в другие сервисы. На данный момент среди доступных опций значится только Google Photos.

Тестовый запуск произведён в Ирландии. Для всех пользователей эта функциональность станет доступна в первой половине 2020 года.

«Инструмент переноса фотографий, который мы начинаем внедрять сегодня, основан на коде, разработанном благодаря нашему участию в проекте с открытым исходным кодом Data Transfer Project», — рассказали в Facebook.

В Data Transfer Project также участвуют такие крупные IT-компании, как Google, Apple, Microsoft, Twitter и другие.

Подробнее о новом инструменте можно прочитать здесь. После запуска он появится в настройках аккаунта.

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