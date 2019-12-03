2019-12-03
Facebook позволит копировать фотографии из соцсети в Google Photos
Facebook
Тестовый запуск произведён в Ирландии. Для всех пользователей эта функциональность станет доступна в первой половине 2020 года.
«Инструмент переноса фотографий, который мы начинаем внедрять сегодня, основан на коде, разработанном благодаря нашему участию в проекте с открытым исходным кодом Data Transfer Project», — рассказали в Facebook.
В
Подробнее о новом инструменте можно прочитать
«« Google об абсолютных и относительных URL для внутренних ссылок
03.12.2019 14:01
03.12.2019 14:01
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