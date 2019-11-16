Google News запускает новый раздел с аналитикой по важным темам
Сервис Google News
В этом разделе Google хочет выделить тех издателей, которые глубоко анализируют проблемные вопросы в таких сферах, как здравоохранение, охрана окружающей среды, образование и т.д.
Google также указывает оценочное время чтения, чтобы пользователи могли ориентироваться, сколько времени им понадобиться, и когда они смогут приступить к прочтению.
Подбор материалов в этом разделе осуществляется алгоритмами Google News.
Новая функция расположена в правой части интерфейса
В 2020 году Google планирует запустить мобильную версию этой функции и добавить поддержку большего количества языков.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
16.11.2019 02:31
16.11.2019 02:32