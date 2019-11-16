Google News запускает новый раздел с аналитикой по важным темам

Сервис Google News запускает новый раздел «Beyond the Headlines», который призван показать пользователям углублённые материалы по важным для общества темам.

В этом разделе Google хочет выделить тех издателей, которые глубоко анализируют проблемные вопросы в таких сферах, как здравоохранение, охрана окружающей среды, образование и т.д.

Google также указывает оценочное время чтения, чтобы пользователи могли ориентироваться, сколько времени им понадобиться, и когда они смогут приступить к прочтению.

Подбор материалов в этом разделе осуществляется алгоритмами Google News.

Новая функция расположена в правой части интерфейса news.google.com и уже доступна на десктопах по всему миру на американском английском языке.