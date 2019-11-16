Google News запускает новый раздел с аналитикой по важным темам

Сервис Google News запускает новый раздел «Beyond the Headlines», который призван показать пользователям углублённые материалы по важным для общества темам.

В этом разделе Google хочет выделить тех издателей, которые глубоко анализируют проблемные вопросы в таких сферах, как здравоохранение, охрана окружающей среды, образование и т.д.

Google также указывает оценочное время чтения, чтобы пользователи могли ориентироваться, сколько времени им понадобиться, и когда они смогут приступить к прочтению.

Подбор материалов в этом разделе осуществляется алгоритмами Google News.

Новая функция расположена в правой части интерфейса news.google.com и уже доступна на десктопах по всему миру на американском английском языке.

В 2020 году Google планирует запустить мобильную версию этой функции и добавить поддержку большего количества языков.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google не советует возлагать большие надежды на трафик из ленты DiscoverGoogle не советует возлагать большие надежды на трафик из ленты Discover
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
WordPress представила функцию платной подписки на контентWordPress представила функцию платной подписки на контент
Зарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсыTripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы
Блок рекламы


Похожие новости
Джон Мюллер о ноябрьском обновлении алгоритма GoogleДжон Мюллер о ноябрьском обновлении алгоритма Google
Facebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и InstagramFacebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и Instagram
Антимонопольное расследование американских властей в отношении Google расширяется и затрагивает поисковик и AndroidАнтимонопольное расследование американских властей в отношении Google расширяется и затрагивает поисковик и Android
Google внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователейGoogle внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователей
В поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношениеВ поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношение
Googlebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканированияGooglebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканирования
Из-за бага в интерфейсе Google Мой бизнес не отображаются филиалыИз-за бага в интерфейсе Google Мой бизнес не отображаются филиалы
Регистраторов недвижимости обяжут проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator, - ДубилетРегистраторов недвижимости обяжут проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator, - Дубилет
Google Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + WebGoogle Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + Web
Google Data Studio запустил темы для отчётовGoogle Data Studio запустил темы для отчётов
Последние новости
Подгружаем последние новости