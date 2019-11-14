Google Data Studio запустил темы для отчётов

Для отчётов в Google Data Studio стали доступны темы. Новая функция позволяет сделать отчёты более визуально привлекательными и стилистически согласованными.

New in Data Studio: Themes to quickly create attractive and visually consistent reports. You can customize any of the built-in themes to suit your individual tastes and needs. https://t.co/tEJGLjspHe #measure pic.twitter.com/K5UuHwueRJ — Google Analytics (@googleanalytics) November 13, 2019

Темы представляют собой набор предопределённых комбинаций цветов и стилей, которые можно применять к отчётам. Применение темы обновляет настройки стиля диаграмм, таблиц, цвет фона и текста.

Все новые отчёты имеют тему по умолчанию. Настройки цвета и стиля этой темы разработаны так, чтобы они были привлекательными и доступными для пользователей с цветовой слепотой.

Сервис также позволяет создавать пользовательские темы на основе предустановленных.

Чтобы применить тему, нужно:

Открыть отчёт в режиме редактирования.

Открыть панель Layout and Theme (в правой части редактора отчётов при отсутствии выбранных компонентов или на панели инструментов).

На вкладке THEME выбрать нужную тему и применить.