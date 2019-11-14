Google Data Studio запустил темы для отчётов
Для отчётов в Google Data Studio стали доступны темы. Новая функция позволяет сделать отчёты более визуально привлекательными и стилистически согласованными.
New in Data Studio: Themes to quickly create attractive and visually consistent reports. You can customize any of the built-in themes to suit your individual tastes and needs.— Google Analytics (@googleanalytics)
https://t.co/tEJGLjspHe #measure pic.twitter.com/K5UuHwueRJ November 13, 2019
Темы представляют собой набор предопределённых комбинаций цветов и стилей, которые можно применять к отчётам. Применение темы обновляет настройки стиля диаграмм, таблиц, цвет фона и текста.
Все новые отчёты имеют тему по умолчанию. Настройки цвета и стиля этой темы разработаны так, чтобы они были привлекательными и доступными для пользователей с цветовой слепотой.
Сервис также позволяет создавать пользовательские темы на основе предустановленных.
Чтобы применить тему, нужно:
- Открыть отчёт в режиме редактирования.
- Открыть панель Layout and Theme (в правой части редактора отчётов при отсутствии выбранных компонентов или на панели инструментов).
- На вкладке THEME выбрать нужную тему и применить.
Подробнее о новой функции можно прочитать в
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
14.11.2019 14:51
14.11.2019 14:51