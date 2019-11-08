В Google Sites теперь можно добавлять на сайты сворачиваемые текстовые поля

Конструктор Google Sites получил новую функцию, которая позволяет редакторам добавлять на новые сайты сворачиваемые текстовые поля, раскрываемые по клику.

Новая функция позволяет скрывать большие блоки текста, такие как ответы на страницах с FAQ или справочной информацией. В итоге пользователи могут быстро находить нужную им информацию и не просматривать каждый блок.

Чтобы добавить такие поля, нужно в правом верхнем углу Google Sites выбрать «Insert», а затем – «Collapsible text». После этого нужно добавить заголовок и текст и опубликовать изменения с помощью кнопки «Publish».

Подробнее о новой функции можно узнать в Справке Google Сайтов (на английском языке).

Напомним, что в апреле в Google Sites появилась возможность копировать более крупные сайты.

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