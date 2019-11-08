В Google Sites теперь можно добавлять на сайты сворачиваемые текстовые поля
Конструктор Google Sites
Новая функция позволяет скрывать большие блоки текста, такие как ответы на страницах с FAQ или справочной информацией. В итоге пользователи могут быстро находить нужную им информацию и не просматривать каждый блок.
Чтобы добавить такие поля, нужно в правом верхнем углу Google Sites выбрать «Insert», а затем – «Collapsible text». После этого нужно добавить заголовок и текст и опубликовать изменения с помощью кнопки «Publish».
Подробнее о новой функции можно узнать в
Напомним, что в апреле в Google Sites появилась возможность копировать более крупные сайты.
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Internet и сети
08.11.2019 11:07