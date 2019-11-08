?Facebook запускает программу для защиты страниц политиков

Компания Facebook в преддверии выборов в США 2020 года объявила о запуске программы Facebook Protect, предназначенной для обеспечения безопасности учетных записей кандидатов на политические должности, выборных должностных лиц или штабов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что всем заинтересованным лицам и организациям, включая федеральные и государственные департаменты и агентства и партийные комитеты, предлагается способ для дальнейшей защиты своих учетных записей, в их числе - двухфакторная проверка подлинности и отслеживание потенциальных угроз взлома.

Программа предназначена для лиц и организаций из США , чьи страницы имеют верификационный синий значок.

"Если мы обнаружим нападение на одного зарегистрированного человека, мы сможем проверить и защитить другие учетные записи, которые зарегистрированы в нашей программе и связаны с этой же кампанией", - говорится в сообщении.

Кроме того, все администраторы зарегистрированных страниц должны будут пройти авторизацию, чтобы обеспечить безопасность страницы, независимо от того, решат ли они зарегистрироваться в этой программе или нет.