Google: мы не используем поведенческие метрики в ранжировании

Представители Google уже неоднократно отмечали, что поисковик не учитывает поведенческие факторы в ранжировании. На днях сотрудник команды поиска Мартин Сплитт (Martin Splitt) снова заявил об этом, отвечая на вопрос одного из вебмастеров в Twitter .

Вопрос выглядел так:

«Использует ли Google (алгоритм поиска) UX-метрики, такие как dwelling time/время на странице и т.д. в качестве фактора ранжирования? Если так, то как Google получает эти данные? Использует ли он данные Google Analytics или что-то ещё?».

Сплитт ответил коротко:

«Мы не используем такие метрики».