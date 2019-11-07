Google: мы не используем поведенческие метрики в ранжировании

Представители Google уже неоднократно отмечали, что поисковик не учитывает поведенческие факторы в ранжировании. На днях сотрудник команды поиска Мартин Сплитт (Martin Splitt) снова заявил об этом, отвечая на вопрос одного из вебмастеров в Twitter.

Вопрос выглядел так:

«Использует ли Google (алгоритм поиска) UX-метрики, такие как dwelling time/время на странице и т.д. в качестве фактора ранжирования? Если так, то как Google получает эти данные? Использует ли он данные Google Analytics или что-то ещё?».

Сплитт ответил коротко:

«Мы не используем такие метрики».

We're not using such metrics.

— Martin Splitt @ ?? (@g33konaut) November 6, 2019


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