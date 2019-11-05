Facebook показал новый логотип корпорации

Логотипы самой корпорации и социальной сети Facebook будут разными.

Facebook показал новый логотип корпорации
Фото: newsroom.fb.com

Корпорация Facebook представила новый логотип, чтобы пользователи могли отличать саму соцсеть от программ, которыми владеет компания.

Об этом говорится в блоге Facebook.

Новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен в нескольких цветах.

"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook.

В корпорации отметили, что в ближайшее время начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google открывает домены .new для быстрых команд в браузере. Как это работает
Илон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели TeslaИлон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели Tesla
Facebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google AdsFacebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google Ads
Раскрыты персональные данные любителей порно со всего мираРаскрыты персональные данные любителей порно со всего мира
Google разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептовGoogle разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook представил новый корпоративный брендинг и логотипFacebook представил новый корпоративный брендинг и логотип
Facebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google AdsFacebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google Ads
Прибыль Facebook в третьем квартале выросла на 20% - до $6,1 млрдПрибыль Facebook в третьем квартале выросла на 20% - до $6,1 млрд
Сотрудники Facebook не согласны с позицией компании в отношении политрекламыСотрудники Facebook не согласны с позицией компании в отношении политрекламы
Facebook запустил новый раздел News для части пользователей в СШАFacebook запустил новый раздел News для части пользователей в США
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
Facebook меняет правила подсчёта органических показовFacebook меняет правила подсчёта органических показов
Марк Цукерберг о том, зачем миру Facebook и «пятое сословие»Марк Цукерберг о том, зачем миру Facebook и «пятое сословие»
Facebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поискаFacebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поиска
Facebook удалит серые значки подлинности со страниц компанийFacebook удалит серые значки подлинности со страниц компаний
Последние новости
Подгружаем последние новости