У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск

У соціальній мережі Twitter на місці звичного логотипу у вигляді синьої пташки користувачі тепер можуть побачити собаку-мем Doge. Власник соцмережі Ілон Маск поки чітко не пояснив зміну, яку помітили ввечері 3 квітня, а лише опублікував жартівливі твіти.

Образ Doge ще кілька років тому був змальований з улюбленця японки Ацуко Сато на прізвисько Кабосу. Схожого пса породи сіба-іну має і сам Маск – його звати Флокі.

У 2013 році на основі мема створили криптовалюту Dogecoin, помітно популяризовану теперішнім власником Twitter . Улітку минулого року громадянин США Кіт Джонсон навіть подав судовий позов на Ілона Маска та його компанії Tesla і Space X за штучне підвищення цінності Dogecoin на ринку.

Коментуючи зображення собаки, розміщене у своїй соцмережі, бізнесмен опублікував жартівливе пояснення на основі іншого мема. Там Doge показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки та каже, що це його старе фото.

Маск також продемонстрував гілку твітів, де користувач WSBChairman пропонує йому придбати Twitter і змінити його логотип на згадану собаку. У короткому підписі зазначено: "Як і обіцяв".

Згодом мільярдер розмістив ще один пост зі словами: "Мені б хотілося, щоб ЗМІ перестали весь час лестити мені... це занадто, хлопці".