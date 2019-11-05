Facebook представил новый корпоративный брендинг и логотип

Корпорация Facebook представила новый брендинг и новый логотип, чтобы пользователи не путали компанию с одноименным приложением.

Новый брендинг призван показать, что Facebook – это родительская компания для нескольких популярных приложений.

Среди основных изменений в новом логотипе – пользовательская типографика, закруглённые углы и использование заглавных букв для создания визуального различия между компанией и её приложением.

«Люди должны знать, какие компании делают те продукты, которые они используют. Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

Сегодня мы обновляем брендинг нашей компании, чтобы более чётко показать, что эти продукты принадлежат Facebook. Мы также представляем новый корпоративный логотип, который призван разделить компанию и приложение Facebook. Последнее сохранит свой собственный брендинг», — говорится в блоге компании.

В рамках обновления Facebook добавит новый логотип во все принадлежащие ему приложения. Хотя этот шаг может показаться необязательным для тех, кто связан со сферой технологий и маркетингом, многие пользователи Facebook по-прежнему не знают, что компания владеет Instagram и WhatsApp.

Цветовое оформление нового логотипа отражает цвета тех сервисов и продуктов, которые принадлежат корпорации. Цветовая гамма логотипа будет зависеть от того, где он будет расположен.

Для примера компания показала, как будет выглядеть обновлённый экран авторизации в Instagram:

Новый брендинг начнёт использоваться в продуктах Facebook в ближайшие недели.