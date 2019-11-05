Facebook представил новый корпоративный брендинг и логотип
Корпорация Facebook
Новый брендинг призван показать, что Facebook – это родительская компания для нескольких популярных приложений.
Среди
«Люди должны знать, какие компании делают те продукты, которые они используют. Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.
Сегодня мы обновляем брендинг нашей компании, чтобы более чётко показать, что эти продукты принадлежат Facebook. Мы также представляем новый корпоративный логотип, который призван разделить компанию и приложение Facebook. Последнее сохранит свой собственный брендинг», — говорится в блоге компании.
В рамках обновления Facebook добавит новый логотип во все принадлежащие ему приложения. Хотя этот шаг может показаться необязательным для тех, кто связан со сферой технологий и маркетингом, многие пользователи Facebook по-прежнему не знают, что компания владеет Instagram и WhatsApp.
Цветовое оформление нового логотипа отражает цвета тех сервисов и продуктов, которые принадлежат корпорации. Цветовая гамма логотипа будет зависеть от того, где он будет расположен.
Для примера компания показала, как будет выглядеть обновлённый экран авторизации в Instagram:
Новый брендинг начнёт использоваться в продуктах Facebook в ближайшие недели.
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Internet и сети
05.11.2019 10:15