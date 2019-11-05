Google начал запуск нового отчёта о скорости загрузки в Search Console

Google приступил к публичному запуску нового отчёта о скорости загрузки (Speed Report) в Search Console. Об этом сообщается в блоге компании для вебмастеров.

Новый отчёт автоматически группирует страницы сайты по скорости загрузки – высокой, средней и низкой. Данные, представленные в отчёте, поступают из отчёта об удобстве пользования браузером Chrome (Chrome User Experience Report), в котором собрана анонимная информация об эффективности URL при посещении их реальными пользователями.

Скорость загрузки оценивается по следующим показателям:

Отчёт группирует URL по скорости и проблемам, которые вызвали замедление загрузки. Выбрав определённую проблему, можно посмотреть примеры URL, чтобы понять, в каком направлении двигаться и что улучшать.

Отчёт также содержит ссылки на инструмент PageSpeed Insight, который предоставляет конкретные рекомендации по оптимизации.

Новый отчёт предлагается использовать как для отслеживания скорости загрузки страниц, так и для устранения проблем, которые привели к замедлению этого параметра.

После устранения проблем можно использовать отчёт, чтобы посмотреть, улучшилась ли производительность ресурса.

На данный момент отчёт о скорости загрузки имеет статус экспериментального, поскольку Google планирует и дальше работать над улучшением его показателей и рекомендаций для владельцев сайтов.

Подробнее об этом отчёте можно узнать в Справке Search Console. Больше скриншотов можно посмотреть в нашем материале.

Напомним, что Google впервые анонсировал отчёт о скорости загрузки на конференции I/O в мае.

Добавим также, что на прошлой неделе сотрудники Google Джон Мюллер и Мартин Сплитт ответили на вопросы вебмастеров о скорости сайта.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google открывает домены .new для быстрых команд в браузере. Как это работает
Илон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели TeslaИлон Маск пожаловался, что в Google сложно найти солнечные панели Tesla
Facebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google AdsFacebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google Ads
Раскрыты персональные данные любителей порно со всего мираРаскрыты персональные данные любителей порно со всего мира
Google разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептовGoogle разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептов
Блок рекламы


Похожие новости
В приложении Google News теперь можно видеть новости на двух языкахВ приложении Google News теперь можно видеть новости на двух языках
Google тестирует карусели изображений в блоках локальной выдачиGoogle тестирует карусели изображений в блоках локальной выдачи
Google разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептовGoogle разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептов
Googlebot получил поддержку Chrome 78Googlebot получил поддержку Chrome 78
Украинцы для поиска информации о товарах чаще всего используют GoogleУкраинцы для поиска информации о товарах чаще всего используют Google
Google покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрдGoogle покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрд
В результатах поиска Google увеличилось количество сниппетов с видеоВ результатах поиска Google увеличилось количество сниппетов с видео
Facebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google AdsFacebook запустил свою версию адаптивных объявлений в Google Ads
Вебмастера жалуются на фейковые сайты с отзывами в GoogleВебмастера жалуются на фейковые сайты с отзывами в Google
Google запустил WP-плагин Site Kit по всему мируGoogle запустил WP-плагин Site Kit по всему миру
Последние новости
Подгружаем последние новости