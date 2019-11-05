Google начал запуск нового отчёта о скорости загрузки в Search Console
Google приступил к публичному запуску нового отчёта о скорости загрузки (Speed Report) в Search Console. Об этом
Новый отчёт автоматически группирует страницы сайты по скорости загрузки – высокой, средней и низкой. Данные, представленные в отчёте, поступают из отчёта об удобстве пользования браузером Chrome (Chrome User Experience Report), в котором собрана анонимная информация об эффективности URL при посещении их реальными пользователями.
Скорость загрузки оценивается по следующим показателям:
Отчёт группирует URL по скорости и проблемам, которые вызвали замедление загрузки. Выбрав определённую проблему, можно посмотреть примеры URL, чтобы понять, в каком направлении двигаться и что улучшать.
Отчёт также содержит ссылки на инструмент
Новый отчёт предлагается использовать как для отслеживания скорости загрузки страниц, так и для устранения проблем, которые привели к замедлению этого параметра.
После устранения проблем можно использовать отчёт, чтобы посмотреть, улучшилась ли производительность ресурса.
На данный момент отчёт о скорости загрузки имеет статус экспериментального, поскольку Google планирует и дальше работать над улучшением его показателей и рекомендаций для владельцев сайтов.
Подробнее об этом отчёте
Напомним, что Google впервые анонсировал отчёт о скорости загрузки на конференции I/O в мае.
Добавим также, что на прошлой неделе сотрудники Google Джон Мюллер и Мартин Сплитт ответили на вопросы вебмастеров о скорости сайта.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
04.11.2019 20:39
05.11.2019 10:15