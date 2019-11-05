Google начал запуск нового отчёта о скорости загрузки в Search Console

Google приступил к публичному запуску нового отчёта о скорости загрузки (Speed Report) в Search Console. Об этом сообщается в блоге компании для вебмастеров.

Новый отчёт автоматически группирует страницы сайты по скорости загрузки – высокой, средней и низкой. Данные, представленные в отчёте, поступают из отчёта об удобстве пользования браузером Chrome (Chrome User Experience Report), в котором собрана анонимная информация об эффективности URL при посещении их реальными пользователями.

Скорость загрузки оценивается по следующим показателям:

Отчёт группирует URL по скорости и проблемам, которые вызвали замедление загрузки. Выбрав определённую проблему, можно посмотреть примеры URL, чтобы понять, в каком направлении двигаться и что улучшать.

Отчёт также содержит ссылки на инструмент PageSpeed Insight , который предоставляет конкретные рекомендации по оптимизации.

Новый отчёт предлагается использовать как для отслеживания скорости загрузки страниц, так и для устранения проблем, которые привели к замедлению этого параметра.

После устранения проблем можно использовать отчёт, чтобы посмотреть, улучшилась ли производительность ресурса.

На данный момент отчёт о скорости загрузки имеет статус экспериментального, поскольку Google планирует и дальше работать над улучшением его показателей и рекомендаций для владельцев сайтов.

Подробнее об этом отчёте можно узнать в Справке Search Console. Больше скриншотов можно посмотреть в нашем материале.

Напомним, что Google впервые анонсировал отчёт о скорости загрузки на конференции I/O в мае.