Twitter отказался от размещения политической рекламы

Сервис микроблогов Twitter больше не будет размещать политическую рекламу на своей платформе. Об этом заявил глава компании Джек Дорси.

Новые правила вступят в силу 22 ноября 2019 года. Они будут действовать по всему миру.

«Политическое послание получает охват, когда люди решают подписаться на аккаунт или ретвитнуть пост. Плата за охват отменяет это решение. Мы считаем, что это право не должно быть скомпрометированным деньгами», — объяснил Дорси.

https://twitter.com/jack/status/1189634367296901120

В серии твитов, посвящённых этому изменению, Дорси также раскритиковал Facebook за то, что соцсеть допускает ложные заявления в политической рекламе.

Он также отметил, что политическая реклама требует лучшего регулирования, что очень сложно реализовать.

Новые правила в отношении политической рекламы будут опубликованы 15 ноября, а их применение будет начато 22 ноября. Таким образом, у рекламодателей будет время, чтобы подготовиться к этому изменению.

В завершение серии твитов Дорси подчеркнул, что это решение не имеет отношения к свободе слова. Оно связано с платой за охват. «А плата за расширение охвата политических сообщений может иметь серьёзные последствия, с которыми сегодняшняя демократическая инфраструктура может не справиться. Поэтому стоит отступить, чтобы решить», — заключил глава Twitter.

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