Google Ads объявил о запуске расширений с формой для сбора лидов
Google Ads официально
При нажатии на расширение пользователи смогут быстро отправить заявку через форму с предварительно заполненными данными из Google-аккаунта.
На данный момент эта функция доступна только ограниченному числу рекламодателей. В ближайшие недели она будет запущена в режиме открытой беты для всех аккаунтов Google Ads.
При этом есть несколько ограничений на использование этих расширений. Так, расширения с формой нельзя будет добавлять в следующие типы объявлений:
- Взрослый контент;
- Контент, связанный с алкоголем;
- Контент, связанный с азартными играми;
- Лекарства и медицина;
- Политический контент.
Подробнее о новом расширении можно прочитать в
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Internet и сети
31.10.2019 11:09