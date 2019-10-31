Google Ads объявил о запуске расширений с формой для сбора лидов

Google Ads официально объявил о запуске расширений с формой для сбора лидов, тестирование которых было начато ранее в этом месяце. Новые расширения станут доступны для объявлений поисковой рекламы в ближайшие недели.

При нажатии на расширение пользователи смогут быстро отправить заявку через форму с предварительно заполненными данными из Google-аккаунта.

На данный момент эта функция доступна только ограниченному числу рекламодателей. В ближайшие недели она будет запущена в режиме открытой беты для всех аккаунтов Google Ads.

При этом есть несколько ограничений на использование этих расширений. Так, расширения с формой нельзя будет добавлять в следующие типы объявлений:

  • Взрослый контент;
  • Контент, связанный с алкоголем;
  • Контент, связанный с азартными играми;
  • Лекарства и медицина;
  • Политический контент.

Подробнее о новом расширении можно прочитать в Справке (пока только на английском языке).

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