Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине

Рекламодатели, использующие торговые кампании в Google Ads, теперь могут видеть данные по конверсиям в корзине.

Используя эти данные, продавцы могут анализировать количество транзакций, а также сведения о доходе и прибыли от товарных объявлений. 

Новые отчёты также помогут увидеть, что пользователи покупают после клика по объявлению, какие товары чаще всего приводят к конверсии и являются наиболее популярными.

Основные показатели отчёта о корзине:

  • Заказы: завершённые транзакции в результате кликов по объявлению.
  • Доход: общая сумма дохода от всех транзакций в результате кликов по объявлению. Рассчитывается как сумма цен всех товаров в корзине.
  • Средняя стоимость заказа: значение, полученное в результате деления суммы дохода от всех транзакций на количество заказов (транзакций в результате кликов по объявлениям).
  • Средний размер корзины: среднее количество товаров в корзине. Чтобы рассчитать этот показатель, необходимо разделить суммарное количество товаров в корзине на количество заказов.

Эти метрики можно найти на страницах «Группы товаров», «Группы объявлений», «Кампании» и «Редактор отчетов».

На вкладке «Редактор отчетов» также доступны ещё два показателя:

  • Количество проданных единиц: общее число продаж конкретного товара.
  • Доход от товара: сумма дохода от одной позиции.

Для составления более полных отчетов о конверсиях в корзине Google учитывает конверсии в результате взаимодействий на нескольких устройствах.

Чтобы получать информацию из корзины, нужно добавить на сайт глобальный тег. 

Подробнее о новых отчётах можно узнать в Справке.

Напомним, что ранее Google Ads запустил новые столбцы для оценки конверсий по времени их совершения.

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