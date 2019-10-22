Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине

Рекламодатели, использующие торговые кампании в Google Ads, теперь могут видеть данные по конверсиям в корзине.

Используя эти данные, продавцы могут анализировать количество транзакций, а также сведения о доходе и прибыли от товарных объявлений.

Новые отчёты также помогут увидеть, что пользователи покупают после клика по объявлению, какие товары чаще всего приводят к конверсии и являются наиболее популярными.

Основные показатели отчёта о корзине:

Заказы: завершённые транзакции в результате кликов по объявлению.

Доход: общая сумма дохода от всех транзакций в результате кликов по объявлению. Рассчитывается как сумма цен всех товаров в корзине.

Средняя стоимость заказа: значение, полученное в результате деления суммы дохода от всех транзакций на количество заказов (транзакций в результате кликов по объявлениям).

Средний размер корзины: среднее количество товаров в корзине. Чтобы рассчитать этот показатель, необходимо разделить суммарное количество товаров в корзине на количество заказов.

Эти метрики можно найти на страницах «Группы товаров», «Группы объявлений», «Кампании» и «Редактор отчетов».

На вкладке «Редактор отчетов» также доступны ещё два показателя:

Количество проданных единиц: общее число продаж конкретного товара.

Доход от товара: сумма дохода от одной позиции.

Для составления более полных отчетов о конверсиях в корзине Google учитывает конверсии в результате взаимодействий на нескольких устройствах.

Чтобы получать информацию из корзины, нужно добавить на сайт глобальный тег.

Подробнее о новых отчётах можно узнать в Справке .