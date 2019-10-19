Марк Цукерберг о том, зачем миру Facebook и «пятое сословие»

В четверг 17 октября глава Facebook Марк Цукерберг выступил с речью в Институте политики Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В ходе выступления он поделился своим мнением о том, зачем миру Facebook и другие социальные сети, а также ответил на волнующие аудиторию вопросы.

В своей речи Цукерберг отнёс социальные медиа, позволяющие людям выражать себя, к «пятому сословию» (метафорическое обозначение электронных масс-медиа), которое является неотъемлемой частью современного общества.

«Будущее зависит от всех нас и независимо от того, нравится ли вам Facebook или нет, я думаю, нам нужно понять, что поставлено на карту, и объединиться, чтобы отстоять право голоса и свободу слова в этот критический момент», — отметил Цукерберг.

По его словам, Facebook важен для миллиардов пользователей как платформа, с помощью которой можно построить бизнес, провести сбор средств, начать движение или выразить себя, не полагаясь на тех, кого он назвал «медиа-привратниками».

Цукерберг также признал риски, связанные с возможным использованием Facebook для распространения дезинформации и манипулирования общественным созданием, как это происходило во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Ранее в этом месяце Facebook подвергся жёсткой критике за отказ убрать рекламу, публикуемую командой Дональда Трампа и содержащую неподтверждённые факты в отношении его оппонента Джо Байдена.

В ответ на вопрос, почему Facebook отказался убрать эту рекламу, Цукерберг ответил так:

«Мы не проводим фактчекинг политической рекламы. И мы поступаем так не для того, чтобы помочь политикам. Мы считаем, что люди должны иметь возможность сами видеть, что говорят политики.

По тем же причинам, если контент заслуживает освещения в новостях, мы также не будем его снимать, даже если он будет противоречить некоторым нашим стандартам. Я знаю, что многие люди с этим не согласятся. Но я не думаю, что частные компании вправе подвергать цензуре политиков или новости в условиях демократического общества».

В своей речи, которая длилась более 30 минут, Цукерберг также коснулся угроз свободе слова, таких как цензура платформы TikTok со стороны китайских властей.

«Тот ли это интернет, которого мы хотим? Это одна из причин, почему Facebook, Instagram и другие наши сервисы не работают в Китае», — сказал он.

Цукерберг также посвятил довольно много времени рассказу об инициативах Facebook, призванных усилить безопасность пользователей и надёжность контента. По его словам, активную роль в этих процессах играет использование искусственного интеллекта.

В завершение своей речи Цукерберг ответил на вопрос о том, что произойдёт с Facebook, если президентом США будет выбрана Элизабет Уоррен, которая пообещала избирателям в случае победы разделить на части крупные IT-компании, такие как Google , Facebook, Apple и Amazon.

«Эта идея о разделении технологических компаний не помогла бы нам сделать то, о чём мы сегодня говорили», — отметил глава Facebook.

По мнению Цукерберга, вместо разделения необходимо провести реформу регулирования в таких областях, как конфиденциальность и переносимость данных.