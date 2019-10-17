eMarketer: Google доминирует на рынке поиска в США, но Amazon сокращает разрыв
В ближайшие два года доля Google на рынке поиска в США сократится, а доля Amazon – увеличится. Об этом
По оценкам eMarketer, в этом году американский рынок поиска вырастет почти на 18% — до $55,17 млрд. Из них 73,1% или $40,33 млрд будут приходиться на долю Google.
При этом хотя Google останется ведущим игроком на этом рынке в следующие несколько лет, его доля сократится. К 2021 году она упадёт до 70,5%.
Проведённый eMarketer опрос показал, что при поиске товаров американские пользователи вначале обращаются к Amazon, а потом идут в Google.
В этом году поисковый бизнес Amazon вырос почти на 30% в сравнении с предыдущим годом, а выручка по этому сегменту увеличилась до $7,09 млрд.
В 2019 году доля Amazon на рынке поиска в США достигнет 12,9%, а к 2021 году — 15,9%.
В eMarketer также отметили, что в 2018 году Amazon обошёл Microsoft и стал второй по величине платформой поисковой рекламы в США.
«Рекламный бизнес Amazon стремительно растёт, потому что рекламодатели могут достигать потребителей во время поиска товаров – в то время, когда они готовы покупать. Amazon также запустил улучшенные инструменты измерения и таргетинга, что делает его ещё более привлекательным для рекламодателей», — отметила главный аналитик eMarketer Николь Перрин (Nicole Perrin).
Согласно отчёту, доли Walmart, Target, eBay и Pinterest на рынке поиска в США также растут, и это тоже происходит за счёт Google.