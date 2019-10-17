Google запустил виртуальную примерку косметики для рекламы в YouTube
Ранее в этом году на рекламном фестивале в Каннах Google представил новую функцию AR Beauty Try-On, которая позволяет пользователям виртуально опробывать косметику.
Изначально эта функция была доступна в альфа-версии через FameBit by YouTube – контент-платформу Google. Теперь она переведена на стадию бета-тестирования и запущена для брендов по всему миру. Использовать её можно в баннерах YouTube Masthead и объявлениях формата TrueView Video Discovery.
Благодаря новой функции бьюти-бренды могут предложить пользователям виртуальные пробники косметики и измерить их вовлечённость. AR Beauty Try-On работает на мобильных устройствах.
Чтобы узнать подробнее о новой функции, нужно связаться с менеджером отдела продаж Google.
Напомним, что в июле баннер YouTube Masthead стал доступен для покупки на базе CPM-модели, а в сентябре — для показа на ТВ-экранах.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
17.10.2019 08:43