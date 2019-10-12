SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд Манхеттена срочный иск о приостановке ICO Telegram. Суд наложил на первичное размещение токенов временный запрет, передает TechCrunch, пишут AIN.UA .

Запрет касается двух компаний, продающих токены Gram в США и зарубежом: это Telegram Group Inc. и ее стопроцентная «дочка» TON Issuer Inc. С января 2018 года они привлекли более $1,7 млрд инвестиций для разработки блокчейн-платформы и самого мессенджера.

В обмен на инвестции фирмы продали 2,9 млрд токенов 171 инвестору по ценам, которые будут ниже рыночных. 39 инвесторов были из США , они купили криптовалюты более чем на 1 млрд.

SEC рассматривает токены как ценные бумаги и указывает, что компании-ответчики не зарегистрировали их должным образом.

Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно.

Кроме приостановки ICO, иск также предполагает штрафные санкции. Каким будет их размере, в случае если стороны смогут договориться, пока неизвестно. Устоявшейся практики, как отмечает BBC, здесь нет. Но компания Block.One, которая получила аналогичный иск за незаристрированное ICO на $4,1 млрд, заплатила $24 млн.

Ранее в сети публиковались документы о запуске блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В них основатель мессенджера Павел Дуров обещал инвесторам, что сеть заработает до 31 октября. В противном случае они получат свои деньги назад. В сентябре Telegram начал тестирование TON, в октябре — опубликовал правила использования кошелька Grams Wallet.

Дуров пока не прокомментировал иск со стороны SEC.