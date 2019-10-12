SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд Манхеттена срочный иск о приостановке ICO Telegram. Суд наложил на первичное размещение токенов временный запрет, передает TechCrunch, пишут AIN.UA.

Запрет касается двух компаний, продающих токены Gram в США и зарубежом: это Telegram Group Inc. и ее стопроцентная «дочка» TON Issuer Inc. С января 2018 года они привлекли более $1,7 млрд инвестиций для разработки блокчейн-платформы и самого мессенджера.

В обмен на инвестции фирмы продали 2,9 млрд токенов 171 инвестору по ценам, которые будут ниже рыночных. 39 инвесторов были из США, они купили криптовалюты более чем на 1 млрд.

SEC рассматривает токены как ценные бумаги и указывает, что компании-ответчики не зарегистрировали их должным образом.

Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно.

Кроме приостановки ICO, иск также предполагает штрафные санкции. Каким будет их размере, в случае если стороны смогут договориться, пока неизвестно. Устоявшейся практики, как отмечает BBC, здесь нет. Но компания Block.One, которая получила аналогичный иск за незаристрированное ICO на $4,1 млрд, заплатила $24 млн.

Ранее в сети публиковались документы о запуске блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В них основатель мессенджера Павел Дуров обещал инвесторам, что сеть заработает до 31 октября. В противном случае они получат свои деньги назад. В сентябре Telegram начал тестирование TON, в октябре — опубликовал правила использования кошелька Grams Wallet.

Дуров пока не прокомментировал иск со стороны SEC.


Михаил Сапитон, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временемGoogle: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временем
Киберполиция закрыла интернет-магазины, которые продавали фейковые товары Procter&Gamble. Доход — 500 000 грн в месяцКиберполиция закрыла интернет-магазины, которые продавали фейковые товары Procter&Gamble. Доход — 500 000 грн в месяц
В Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью ARВ Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью AR
Google News ужесточил процесс отбора издателейGoogle News ужесточил процесс отбора издателей
Concert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторонConcert.ua подал жалобу на Karabas.com в АМКУ: причина и позиции сторон
Блок рекламы


Похожие новости
Google Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октябряGoogle Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октября
Bot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% долиBot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% доли
BBC: Facebook планирует запустить систему денежных переводов и свою криптовалюту в 2020 году
Google пообещал скоро обновить даты в кешеGoogle пообещал скоро обновить даты в кеше
Facebook ослабил ограничения на рекламу криптовалют и блокчейнаFacebook ослабил ограничения на рекламу криптовалют и блокчейна
Китай пообещал защищать авторские права на снимок черной дырыКитай пообещал защищать авторские права на снимок черной дыры
Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей FacebookЦукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook
Компания eBay пообещала снять с сайта товары с символикой «ДНР» и «ЛНР»Компания eBay пообещала снять с сайта товары с символикой «ДНР» и «ЛНР»
Google приступит к публичному тестированию Duplex в конце октябряGoogle приступит к публичному тестированию Duplex в конце октября
СМИ: Google намерен запустить Dragonfly в ближайшие 6-9 месяцевСМИ: Google намерен запустить Dragonfly в ближайшие 6-9 месяцев
Последние новости
Подгружаем последние новости