Netflix запустить економ-варіант підписки

На стрімінговому сервісі Netflix незабаром з'явиться варіант більш дешевої підписки, яка міститиме рекламу, повідомляє CNN .

Через те, що Netflix переживає один із найважчих періодів у своїй 25-річній історії, компанія зважилася на крок, від якого відмовлялась упродовж довгого періоду — впровадження «економ-варіанту» підписки.

Повідомляється, що при створенні підписки з підтримкою реклами Netflix співпрацюватиме з Microsoft .

Терміни запуску цього варіанту поки офіційно не оголосили. В компанії заявили, що цей проєкт перебуває на початковій стадії і що компанії «ще є над чим працювати».

Грег Пітерс, головний операційний директор і менеджер продуктів, пообіцяв користувачам надійний захист конфіденційності.

Як повідомлялось у першому кварталі 2022 року Netflix втратив 200 000 передплатників та очікує втрати ще 2 мільйонів у другому кварталі. Ця новина спровокувала падіння акцій і налякала інвесторів щодо майбутнього не лише Netflix, а й усього потокового бізнесу в цілому.