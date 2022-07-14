Netflix запустить економ-варіант підписки
Терміни запуску цього варіанту поки офіційно не оголосили, інформує
На стрімінговому сервісі Netflix незабаром з'явиться варіант більш дешевої підписки, яка міститиме рекламу, повідомляє
Через те, що Netflix переживає один із найважчих періодів у своїй 25-річній історії, компанія зважилася на крок, від якого відмовлялась упродовж довгого періоду — впровадження «економ-варіанту» підписки.
Повідомляється, що при створенні підписки з підтримкою реклами Netflix співпрацюватиме з Microsoft.
Терміни запуску цього варіанту поки офіційно не оголосили. В компанії заявили, що цей проєкт перебуває на початковій стадії і що компанії «ще є над чим працювати».
Грег Пітерс, головний операційний директор і менеджер продуктів, пообіцяв користувачам надійний захист конфіденційності.
Як повідомлялось у першому кварталі 2022 року Netflix втратив 200 000 передплатників та очікує втрати ще 2 мільйонів у другому кварталі. Ця новина спровокувала падіння акцій і налякала інвесторів щодо майбутнього не лише Netflix, а й усього потокового бізнесу в цілому.