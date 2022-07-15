Microsoft создаст рекламу для Netflix

Вчера стриминговая платформа Netflix сообщила о работе с компанией Microsoft . Главная цель такого сотрудничества — создание рекламы на стриминговом сервисе. После этой новости котировки Netflix поднялись на 1,21% до 176,56 доллара.

Фото: LBLV

Компания Microsoft разработает технологию, которая упростит размещение рекламы на платформе. Руководство Нетфликс отмечает гибкость инноваций от Microsoft как в сфере технологий, так и продаж.

Сейчас на платформе отсутствуют рекламные ролики. Их внедрение означает более доступную подписку для тех пользователей, которые ради экономии готовы отвлекаться на рекламу. Это может стать новым драйвером для акций компании.

Эти две компании уже давно связаны между собой. Как стало известно LBLV, Брэд Смит, являющийся вице-председателем Microsoft , входит в совет директоров Нетфликс, а Рид Хастингс, занимающий должность со-генерального директора видеоплатформы, 5 лет являлся членом совета директоров Майкрософт.

В первом квартале текущего года стриминговый сервис впервые за десятилетие отчитался в снижении количества клиентов. Во втором квартале ожидается снижение еще на 2 миллиона.

Аналитики LBLV считают, что в ближайшее время акции компании Нетфликс будут торговаться в боковике в пределах 162,7,5 доллара. Ближе к публикации отчетности следует ожидать повышения волатильности.

Папуш Владислав, финансовый аналитик LBLV