У роботі сервісів Microsoft стався глобальний збій

Корпорація Microsoft заявила, у роботі сервісів, включаючи месенджер Teams та електронну пошту Outlook, стався глобальний збій. У повідомленні компанії зазначається, що збої в роботі сервісів зачепили тисячі користувачів у всьому світі, повідомляє ВВС.

У роботі сервісів Microsoft стався глобальний збій
Фото: pixabay.com

Деталі

«Ми виявили потенційну проблему в мережі та вивчаємо дані телеметрії, щоб визначити подальші кроки щодо усунення несправностей», — йдеться у повідомленні Microsoft у Twitter.

В іншому твіті наголошується, що компанія розслідує проблеми, які стосуються кількох сервісів Microsoft 365.

Кількість постраждалих користувачів Microsoft не афішує, але згідно з даними сайту Downdetector, що відстежує збої, понад 3900 інцидентів сталися в Індії та понад 900 — у Японії. Повідомлення про відключення також надходили з Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У Великобританії, за даними Downdetector, до восьмої ранку (10:00 по Києву) понад чотири тисячі людей не могли користуватися електронною поштою, і майже дві тисячі — Microsoft Teams.

Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Team.

Послугами Microsoft Teams користується понад 280 мільйонів людей у всьому світі. Сервіс використовується для онлайн-дзвінків та зустрічей та планування роботи організацій.

На сторінці компанії, на якій відображаються дані про статус та роботу сервісів, йдеться і про інші проблеми — збої торкнулися Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft 365 та XBox Live.





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