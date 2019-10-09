Facebook расширил функционал корпоративного мессенджера Workplace

Facebook объявил о расширении функционала корпоративного мессенджера Workplace, аудитория которого всего за три года достигла более трёх миллионов платных пользователей.

В ближайшее время пользователи Workplace получат больше возможностей для общения друг с другом с помощью видео. Среди новшеств в этом направлении:

приложение Workplace для голосовых и видеозвонков на устройстве Portal;

возможность автоматически добавлять подписи к видео, публикуемым на Workplace. Эта функция будет особенно полезна тем, у кого нет возможности смотреть видео со звуком;

более высокое качество стримов, которое позволит смотреть прямые эфиры с максимальным комфортом.

В числе других новинок значатся функции, направленные на развитие корпоративной культуры и взаимодействие с персоналом. Теперь компании смогут:

публиковать обучающий контент для всего персонала;

рассылать сотрудникам короткие опросы;

давать доступ к Workplace сотрудникам, у которых нет корпоративной почты;

лучше анализировать вовлеченность cотрудников в различные группы на Workplace;

рассказывать коллегам о своих достижениях в рамках групп, а также получать значки за те или иные успехи;

благодарить сотрудников за выполненную работу и уведомлять об успехах их менеджеров.

Напомним, что Facebook запустил сервис для корпоративного общения Workplace в октябре 2016 года.

В марте 2019 года аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей.