2019-10-09
Facebook расширил функционал корпоративного мессенджера Workplace
Facebook
В ближайшее время пользователи Workplace получат больше возможностей для общения друг с другом с помощью видео. Среди новшеств в этом направлении:
- приложение Workplace для голосовых и видеозвонков на устройстве Portal;
- возможность автоматически добавлять подписи к видео, публикуемым на Workplace. Эта функция будет особенно полезна тем, у кого нет возможности смотреть видео со звуком;
- более высокое качество стримов, которое позволит смотреть прямые эфиры с максимальным комфортом.
В числе других новинок значатся функции, направленные на развитие корпоративной культуры и взаимодействие с персоналом. Теперь компании смогут:
- публиковать обучающий контент для всего персонала;
- рассылать сотрудникам короткие опросы;
- давать доступ к Workplace сотрудникам, у которых нет корпоративной почты;
- лучше анализировать вовлеченность cотрудников в различные группы на Workplace;
- рассказывать коллегам о своих достижениях в рамках групп, а также получать значки за те или иные успехи;
- благодарить сотрудников за выполненную работу и уведомлять об успехах их менеджеров.
Напомним, что Facebook запустил сервис для корпоративного общения Workplace в октябре 2016 года.
В марте 2019 года аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей.
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09.10.2019 22:11
09.10.2019 22:11
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