Facebook расширил функционал корпоративного мессенджера Workplace

Facebook объявил о расширении функционала корпоративного мессенджера Workplace, аудитория которого всего за три года достигла более трёх миллионов платных пользователей.

В ближайшее время пользователи Workplace получат больше возможностей для общения друг с другом с помощью видео. Среди новшеств в этом направлении:

  • приложение Workplace для голосовых и видеозвонков на устройстве Portal;
  • возможность автоматически добавлять подписи к видео, публикуемым на Workplace. Эта функция будет особенно полезна тем, у кого нет возможности смотреть видео со звуком;
  • более высокое качество стримов, которое позволит смотреть прямые эфиры с максимальным комфортом.

В числе других новинок значатся функции, направленные на развитие корпоративной культуры и взаимодействие с персоналом. Теперь компании смогут:

  • публиковать обучающий контент для всего персонала;
  • рассылать сотрудникам короткие опросы;
  • давать доступ к Workplace сотрудникам, у которых нет корпоративной почты;
  • лучше анализировать вовлеченность cотрудников в различные группы на Workplace;
  • рассказывать коллегам о своих достижениях в рамках групп, а также получать значки за те или иные успехи;
  • благодарить сотрудников за выполненную работу и уведомлять об успехах их менеджеров.

Напомним, что Facebook запустил сервис для корпоративного общения Workplace в октябре 2016 года.

В марте 2019 года аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей.

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