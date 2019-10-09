Google может изменить своё отношение к машинному контенту в будущем

В будущем Google может изменить своё отношение к контенту, автоматически генерируемому машинами. Такое предположение высказал сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

В настоящее время такой контент запрещён правилами Google. Однако по мере развития искусственного интеллекта созданные машинами материалы могут стать не только понятными, но и полезными для пользователей, допустил Мюллер. Соответственно, могут измениться и рекомендации в отношении них. Однако это вряд ли произойдёт в ближайшее время.

«Я думаю, что однажды в будущем мы должны будем пересмотреть наши правила и найти способ сделать их более детализированными, чтобы разделить использование автоматически сгенерированного контента исключительно в спамных целях и те случаи, когда он может быть полезным для пользователей», — отметил Мюллер.

По его мнению необходимость пересмотра отношения к машинному контенту может возникнуть через несколько лет.

Прослушать размышления Мюллера на эту тему можно на видео ниже:

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