В Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью AR

Facebook позволил компаниям использовать платформу дополненной реальности Spark AR, чтобы пользователи могли опробовать те товары, которые они могут купить через Instagram.

В Instagram подтвердили запуск пилотного тестирования, в рамках которого пользователи могут примерить солнцезащитные очки Ray-Ban и Warby Parker, а также декоративную косметику от MAC и NARS.

Новая функциональность доступна в публикациях компаний в ленте, а также на страницах магазинов и в «историях».

Дополненная реальность позволяет пользователям экспериментировать с разными цветами и моделями. Например, в случае помады можно посмотреть, какой оттенок подходит больше всего. Выбрав товар, пользователи смогут купить его прямо в Instagram. При желании они также смогут пригласить своих друзей опробовать что-то через «истории» и личные сообщения.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение Instagram для iOS или Android до последней версии.

Например, что ранее Facebook анонсировал новый формат рекламы с элементами дополненной реальности, который также позволяет пользователям примерить очки или косметику.

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