Twitter запускает фильтр для нежелательных личных сообщений

Twitter начнёт отфильтровывать спамные и оскорбительные личные сообщения. Новая функция запускается для всех пользователей iOS , Android и в веб-версии сервиса.

We tested, and turns out filters help you cut through the noise to find gems. Who knew. So we’re rolling out this filter to everyone on iOS , Android, and web! — Twitter Support (@TwitterSupport) September 30, 2019

Если сообщение будет содержать недопустимые выражения или будет похоже на спам, то Twitter определит его в папку «Additional messages» («Дополнительные сообщения»). Просматривая эти сообщения, пользователь не увидит оскорблений – они будут скрыты.