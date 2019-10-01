Twitter запускает фильтр для нежелательных личных сообщений

Twitter начнёт отфильтровывать спамные и оскорбительные личные сообщения. Новая функция запускается для всех пользователей iOS, Android и в веб-версии сервиса.

We tested, and turns out filters help you cut through the noise to find gems. Who knew. So we’re rolling out this filter to everyone on iOS, Android, and web!

Twitter Support (@TwitterSupport) September 30, 2019

Если сообщение будет содержать недопустимые выражения или будет похоже на спам, то Twitter определит его в папку «Additional messages» («Дополнительные сообщения»). Просматривая эти сообщения, пользователь не увидит оскорблений – они будут скрыты.

Напомним, что Twitter уже давно борется с оскорблениями и троллингом на платформе. В апреле сервис ввёл новую политику модерации, в соответствии с которой он теперь самостоятельно удаляет посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.

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