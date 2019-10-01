Twitter запускает фильтр для нежелательных личных сообщений

Если сообщение будет содержать недопустимые выражения или будет похоже на спам, то Twitter определит его в папку «Additional messages» («Дополнительные сообщения»). Просматривая эти сообщения, пользователь не увидит оскорблений – они будут скрыты.
Напомним, что Twitter уже давно борется с оскорблениями и троллингом на платформе. В апреле сервис ввёл новую политику модерации, в соответствии с которой он теперь самостоятельно удаляет посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.